Иран расширяет производство ракет — Reuters

9 июля 2024, 9:15

По данным агентства, в Иране значительно расширили два объекта по производству баллистических ракет для наращивания производства.

Расширение объектов произошло после заключения в октябре 2022 года сделки, в рамках которой Иран согласился предоставить ракеты россии, нуждающейся в них для войны против Украины, утверждает Reuters. Тегеран также поставляет ракеты йеменским хуситам и ливанской "Хезболле".



Арсенал Ирана уже является крупнейшим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет. Он включает модели, которые могут нести обычные и ядерные заряды.

