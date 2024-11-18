18 ноября 2024, 14:15

Axios: в США удивлены военным арсеналом хуситов

Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению заявил о наличии у йеменских хуситов современных вооружений, в том числе ракет с потрясающим потенциалом.



Об этом пишет Axios. «Хуситы становятся просто страшными. Я инженер и физик, и всю свою карьеру занимался ракетами. То, что я увидел из того, что сделали хуситы за последние 6 месяцев, - это просто шок», - цитирует портал источник.

