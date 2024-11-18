Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению заявил о наличии у йеменских хуситов современных вооружений, в том числе ракет с потрясающим потенциалом.
Об этом пишет Axios. «Хуситы становятся просто страшными. Я инженер и физик, и всю свою карьеру занимался ракетами. То, что я увидел из того, что сделали хуситы за последние 6 месяцев, - это просто шок», - цитирует портал источник.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 15:45
Технологии, которая наука не допускает до населения
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Німеччина готує для України 4000 ударних дронів, які називають "міні-Таурусами"
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Новий потяг з Польщі до України запусять вже у грудні
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Axios: в США удивлены военным арсеналом хуситов
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Израиль может передать Украине трофейное российское оружие
- Технологии | Сегодня, 13:15
Евросоюз впервые одобрил совместную закупку оружия
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Уряд змінив умови для бронювання від мобілізації
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Пернач": новейший украинский дистанционный модуль огня для ВСУ
- Технологии | Сегодня, 11:45
Школяр-геній зі Львівщини поставив рекорд
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 19:41
Як виглядає аеропорт Луксор, Єгипет
- Обзоры | Вчера, 12:43
Maxxter MX-CHR-1224V25M – інтелектуальний зарядний пристрій для АКБ
- Обзоры | 10 ноября, 22:23
Maxxter MX-TST-1224 - протестує будь-який акумулятор
- Обзоры | 5 ноября, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією
- Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем
- Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк
- Обзоры | 26 октября, 15:28
Gelius GP-FK001 – ліхтарик - брелок за 149 гривень
- Обзоры | 22 октября, 13:04
RIVACASE 7661 – практично "армійський" рюкзак для великого міста
- Фотогалереи | 16 октября, 13:29
Важкий бомбардувальний дрон використовують наші воїни проти окупанта
Популярные новости
- Технологии | 15 ноября, 13:15
OPPO вперше в світі впроваджує архітектуру MoE на власних пристроях 5.00
- Бизнес | Сегодня, 15:45
Технологии, которая наука не допускает до населения 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Німеччина готує для України 4000 ударних дронів, які називають "міні-Таурусами" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Новий потяг з Польщі до України запусять вже у грудні 0.00
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Axios: в США удивлены военным арсеналом хуситов 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Израиль может передать Украине трофейное российское оружие 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Евросоюз впервые одобрил совместную закупку оружия 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Уряд змінив умови для бронювання від мобілізації 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Пернач": новейший украинский дистанционный модуль огня для ВСУ 0.00