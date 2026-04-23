Тайвань и США подписали соглашения о закупке вооружений более чем на $6 млрд

23 апреля 2026, 11:45

Тайвань и США подписали 6 крупных соглашений о закупке вооружений на общую сумму более 208,77 млрд тайваньских долларов (ок. $6,6 млрд). Об этом сообщает Focus Taiwan.

Отмечается, что соглашение было подписано в этом месяце.В рамках достигнутых договоренностей Тайвань получит американские реактивные системы залпового огня HIMARS стоимостью $3,9 млрд, самоходные артиллерийские установки M109A7 Paladin на сумму $2,3 млрд, а также дополнительные ракетные средства для сухопутных сил стоимостью $168 млн. Еще три контракта охватывают приобретение ракетного вооружения для ВМС на сумму $162 млн, совместный тайваньско-американский выпуск крупнокалиберных боеприпасов стоимостью $29 млн, а также консультационное сопровождение по вопросам интегрированной системы противовоздушной обороны на сумму $726.000