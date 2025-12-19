Китай раскритиковал поставки оружия США Тайваню

19 декабря 2025, 9:15

Представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал объявленный пакет поставок вооружений США Тайваню на сумму более $10 млрд.

По его словам, продажа современного оружия нарушает принцип «одного Китая», угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе и дает опасный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня.Го Цзякунь подчеркнул, что поставки оружия превращают Тайвань в «пороховую бочку» и не спасут власти от «неизбежного поражения», а попытки США использовать Тайвань для сдерживания Китая «абсолютно не увенчаются успехом».