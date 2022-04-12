ЕС увеличит поставки оружия Украине

Страны Евросоюза будут наращивать поставки вооружений Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Как Европейский союз, как друзья Украины, в будущем мы активизируем поставки оружия», – сказала Бербок журналистам после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
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