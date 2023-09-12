Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед

12 сентября 2023, 14:45

Про це повідомив Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з Анналеною Бербок.



Проведено переговори щодо розвитку двосторонніх відносин, збільшення коаліції на підтримку Формули миру, нових шляхів експорту зерна та надання додаткових озброєнь, зокрема посилення протиповітряної оборони та передачі далекобійних ракет Taurus.



Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити, - добавив очільник МЗС.