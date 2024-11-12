Тайвань намерен закупить крупную партию американского оружия

Тайвань готов закупить крупную партию американского оружия, чтобы показать новой администрации Трампа серьезный настрой на усиление обороны против Китая.
Об этом пишет Financial Times, со ссылкой на источники. Сообщается, что тайваньские чиновники провели неформальные переговоры с командой Трампа с целью выяснить, «какой пакет вооружений продемонстрирует решимость Тайваня инвестировать в собственную оборону».
В список запрошенной военной техники войдут 60 истребителей F-35, 4 самолета E-2D Hawkeye, 10 списанных кораблей, оснащенных системой ПВО Aegis и 400 ракет к комплексам ПВО Patriot. Отмечается, что общая сумма на закупку оружия составит $15 млрд.
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