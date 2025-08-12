Тайвань планирует дополнительно закупить у США 28 систем HIMARS

12 августа 2025, 8:45

Тайбэй планирует закупить у Вашингтона 28 комплектов реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS и 9 дополнительных комплектов национальных усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS).

Об этом, со ссылкой на источники, сообщила газета Taipei Times.Ранее Тайвань закупил у США 29 пусковых установок HIMARS и получил первые 11 в прошлом году. Таким образом, после завершения запланированных закупок и доставки Тайбэй будет иметь 57 комплектов HIMARS. Такие РСЗО могут оснащаться либо блоком из шести реактивных снарядов калибра 227 мм, либо одной тактической ракетной системой (ATACMS), которая имеет дальность до 300 км.