КНДР разработала аналог американского HIMARS

13 октября 2025, 16:45

Издание проанализировало кадры прошедшего в КНДР военного парада по случаю 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи.

На нем заметили прямой аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS — как в плане модульной пусковой установки, так и в плане шасси.Корейская система размещена на трехосном грузовом шасси неизвестной модели с двумя пусковыми ячейками.Точный калибр РСЗО пока неизвестен, но при детальном рассмотрении видны два отдельных "пакета": с одной стороны — девять направляющих, вероятно, для 240-мм ракет, а рядом — для баллистической ракеты, возможно, Hwasong‑11. Другая установка того же типа, которую заметили на параде, предварительно, рассчитана на 20 ракет калибра 122 мм.