КНДР показала новий пусковий комплекс із невідомими функціями

14 октября 2025, 8:45

Пхеньян продовжує демонструвати технологічні амбіції — під час параду до 80-річчя Трудової партії Кореї на площі вперше з’явився пусковий комплекс невідомого призначення.

Машина на триосьовому шасі з 22 направляючими привернула увагу експертів, які вбачають у ній ознаки нової гібридної ракетної системи.

За даними KCNA, комплекс оснащений антеною для корекції польоту боєприпасів — деталь, яка вказує на потенційну двосторонню систему управління або передачі даних у реальному часі. Це породило версії про те, що установка може працювати як аналог ізраїльського Spike-NLOS, забезпечуючи наведення на великій дальності, або ж бути платформою для запуску дронів-камікадзе.



Південнокорейські та західні аналітики відзначають, що КНДР останніми роками активно комбінує елементи різних типів озброєнь, створюючи універсальні пускові системи. Наявність підйомної щогли з антеною свідчить про спробу підвищити точність коригування траєкторії польоту, що може бути критичним для ураження мобільних або малопомітних цілей.



Однак принцип роботи комплексу залишається неясним. Невідомо, чи може він самостійно здійснювати пуски, чи є лише частиною більшої батареї з машинами управління та наведення. Подібні системи у світі — як японський Type 96 чи ізраїльський Spike-NLOS — відрізняються структурою та функціональністю, тому пряма аналогія поки неможлива.

Цей новий зразок техніки, представлений КНДР, свідчить про спробу режиму Кім Чен Ина не лише копіювати іноземні розробки, а й адаптувати їх до власної концепції асиметричної війни. На тлі дедалі тіснішої військової співпраці з Росією подібні зразки можуть означати початок нового етапу експериментів у північнокорейському ВПК — із фокусом на мобільних та автономних засобах ураження.