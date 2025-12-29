Як Китай готує штаби до наступної війни

29 декабря 2025, 17:15

Народно-визвольна армія Китаю виводить військові ігри на рівень оперативно-стратегічного інструмента управління військами.



19 грудня у Сюйчані (провінція Хенань) Центральний військовий комітет КНР провів обмін досвідом за результатами дворічного пілотного проєкту: ігри офіційно ставлять в один ряд із великими навчаннями, але з набагато більшим простором для моделювання.

У НОАК військові ігри — це не «настолка для курсантів», а спосіб програвати майбутні конфлікти, відпрацьовувати рішення командирів на оперативному та стратегічному рівнях, шукати слабкі місця в системі управління, скорочувати цикл ухвалення рішень. Окремо б’ють по відомих у китайській військовій доктрині «п’яти неуміннях» командирів: планувати, командувати, взаємодіяти, адаптуватися та керувати в складній обстановці.



Ключові особливості підходу — принцип «одна війна — одна модель» та відмова від абстрактних сценаріїв. Під кожну гіпотетичну операцію створюють власний набір правил, сил і обмежень, максимально наближених до реальності, із використанням ІІ, великих даних та рушіїв реального часу. Уже працюють власні системи на кшталт «Стратегічної та оперативної системи військових ігор», «Мяосуан» та «Моцзи: майбутній командир», що моделюють спільні дії на суші, морі, в повітрі, космосі та кіберпросторі.

Китайські військові теоретики прямо говорять про перехід до гібридних «людина+машина» систем планування: алгоритми рахують варіанти, але останнє слово залишається за штабом. По суті НОАК інвестує не стільки в «залізо», скільки в штабну культуру й власну школу оперативного мислення.