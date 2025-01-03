Тисячу залізничних квитків у період свят придбали військові в Армія+

3 января 2025, 9:15

За перший тиждень роботи сервісу в застосунку Армія+ військові придбали 1 104 залізничні квитки зі спецрезерву на поїзди з/до прифронтових міст.

Найчастіше квитки купували за день до відправлення – 26% від загальної кількості.«Лише минулого тижня ми стартували з програмою Плюси, а вже маємо 14 000 користувачів, які заходили в застосунок і тестували сервіс замовлення квитків», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.В межах програми «Плюси» військові також можуть отримати знижки від ПАТ «Укрнафта» на пальне та меню АЗК. Наразі сервісом можуть користуватися військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТ.