Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків

5 июня 2024, 8:45

АТ «Укрзалізниця» розпочала продаж у застосунку квитків до Дорохуська на пересадкові поїзди до/з Хелму, які змінили кінцеву станцію через ремонтні роботи у Польщі.

Про це повідомила пресслужба УЗ.«Стартували продажі квитків на Дорохуськ. Нагадуємо, що частина звичних для вас поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонти на польській залізниці з 23 червня до кінця літа», – йдеться в повідомленні.Пасажирам, які подорожують до Варшави або Любліна пересадковими поїздами № 23 Київ – Хелм, № 93/94 Харків – Хелм та № 120 Хелм – Дніпро, треба шукати квитки у застосунку за місцем призначення «Дорохуськ». Застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави та Хелма.