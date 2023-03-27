Українцям повертатимуть повну вартість залізничних квитків

27 марта 2023, 10:45

«Укрзалізниця» повідомила про запровадження декількох важливих нововведень, які стосуються перевезень груп пасажирів, тварин, а також порядку оплати та повернення вартості квитка.

Відтепер оформити замовлення для перевезення організованих груп пасажирів можна онлайн, а не лише в письмовому вигляді особисто, як було раніше.Крім того, пасажирам повертатимуть повну вартість квитка і половину вартості плацкарти за умови повернення не менше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Повну вартість квитка також повертатимуть протягом години після відправлення поїзда.«Укрзалізниця» вносить зміни стосовно порядку оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин, незабаром їх буде оприлюдено. Також було введено нову категорію поїздів - місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту.