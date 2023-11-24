Укрзалізниця покращить сполучення з Польщею в 2024 році

24 ноября 2023, 12:15

Укрзалізниця анонсувала зміни в русі потягів до Польщі в 2024 році. Вони включають:



Запуск нового поїзда №119/120 Дніпро — Хелм, який буде курсувати з 22 грудня. Цей потяг матиме зручну стиковку в напрямку Варшави, що дозволить дніпрянам добиратися до столиці Польщі на 4 години швидше, ніж через Перемишль.

Пришвидшення руху поїзда №35/36 Одеса — Перемишль — Одеса. З Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хвилин, а з Перемишля до Одеси – майже на 2 години. Це дасть пасажирам більше часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) – Берлін (17:06).Оновлення рухомого складу на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів польськими колегами. Це покращить комфорт поїздки для пасажирів.Квитки на потяги можна придбати на сайті Укрзалізниці або у мобільному застосунку.