Швейцарські трамваї вже на вулицях Львова

Місто Берн передало нам 11 вживаних трамваїв від компанії Bernmobil. До кінця року вони всі вже будуть курсувати містом.
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