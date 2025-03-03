ГлавнаяНовости
3 марта 2025, 14:45

Швейцарські трамваї вже на вулицях Львова

Місто Берн передало нам 11 вживаних трамваїв від компанії Bernmobil. До кінця року вони всі вже будуть курсувати містом.


Оцените новость:
  • 0 оценок