"Укрзалізниця" скасовує деякі потяги до Перемишля

18 августа 2023, 11:15

Так, польська залізниця від 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у місті. Саме тому відбудуться зміни у курсуванні поїздів.

Поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків -Перемишль від 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.



Від 3 вересня почне курсувати новий поїзд №119/120 Київ - Хелм.



По п'ятницях та суботах протягом місяця ремонтних робі у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

• №705/706 Київ - Перемишль;

• №707/708 Київ - Перемишль