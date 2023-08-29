Зміни у потягах між Україною та Польщею

29 августа 2023, 11:15

В УЗ повідомили, що скасований через ремонт потяг №31/32 із Запоріжжя до Перемишля курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська.



Тимчасовим маршрутом поїзд відправляється із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуває наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.



Нагадаємо, польська залізниця з 8 вересня розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через цей потяг №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль з 7 вересня по 6 жовтня будуть скасовані.