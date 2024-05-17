Сервіс доставки їжі Bolt Food з’явився в Івано-Франківську

17 мая 2024, 11:15

Відтепер жителі Івано-Франківська зможуть замовляти смачну ресторанну їжу через додаток Bolt Food. На користувачів чекають приємні знижки до -30 % на меню (для перших трьох замовлень) та безкоштовна доставка. Зробити замовлення в додатку можна щодня з 10:00 до 22:00.

Такі улюблені ресторани, як McDonald's, KFC, Pasage Gartenberg, та десятки інших закладів харчування уже з’явилися в додатку Bolt. Щодня до сервісу підключаються нові ресторани й кафе, тому перелік закладів постійно розширюється.



"Із запуском Bolt Food в Івано-Франківську ми пропонуємо мешканцям цього міста новий сервіс для зручного, доступного та якісного харчування. Ексклюзивні знижки на меню та доставку їжі підкреслюють наше прагнення покращити досвід замовлення улюблених страв через онлайн-додаток для наших користувачів, водночас підтримуючи місцеві ресторани", — говорить регіональний менеджер Bolt Food Іван Гринчук.



Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food і виконати декілька простих дій: обрати ресторан, ознайомитися з меню та додати бажані позиції до кошика, вибрати адресу доставки та спосіб оплати.