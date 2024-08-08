Bolt Food запускається в містах Житомир і Хмельницький

8 августа 2024, 10:45

З 8 серпня жителі міст Хмельницький i Житомир зможуть швидко та зручно замовляти їжу з ресторанів через додаток Bolt Food. Зробити замовлення в додатку можна з 10 ранку до 22 вечора.

Місія Bolt Food — надавати зручні та ефективні послуги доставки для користувачів, одночасно підтримуючи місцевий бізнес. Тепер жителі Хмельницького та Житомира можуть отримати доступ до широкого спектру кулінарних шедеврів, від місцевої української кухні до міжнародних фаворитів, і все це за допомогою одного натискання кнопки. Найбільш популярні заклади та мережі ресторанів такі, як McDonalds та KFC уже є в додатку. На честь запуску Bolt Food пропонує знижку 30% на меню для нових користувачів та безкоштовну доставку першого замовлення. Клієнти можуть насолоджуватися улюбленими стравами за зниженою вартістю, що дає унікальну можливість дослідити різноманітність варіантів, доступних у додатку Bolt Food.«Запуск Bolt Food у Житомирі та Хмельницькому є частиною нашої стратегії, спрямованої на розширення присутності в Україні та пропозицію інноваційних рішень, які покращують повсякденне життя наших клієнтів. Продовжуючи розвиватися та розширюватися, ми однаково залишаємося відданими дотриманню виняткової якості сервісу та зміцненню міцних партнерських відносин із місцевим бізнесом», — говорить В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.Щоб скористатися цією послугою, жителям Житомира та Хмельницького потрібно завантажити додаток Bolt Food у смартфон і зробити декілька простих кроків:обрати ресторан;ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика;вибрати адресу доставки та спосіб оплати;дочекатися кур’єра, що якнайшвидше привезе замовлення.