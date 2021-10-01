Сервис Bolt Food стал доступен в Днепре

1 октября 2021, 10:15

Компания Bolt продолжает расширять географию Bolt Food в Украине и список городов, где появилась услуга быстрой доставки еды из ресторанов. Теперь оценить все преимущества нового сервиса можно будет и в Днепре.

Рынок онлайн-сервисов доставки еды очень перспективен и популярен среди пользователей во всем мире. Согласно данным Online Food Delivery Services Global Market Report 2021, совокупный годовой темп роста этого рынка составляет 10,3%. Украинцы также следуют глобальному тренду и охотно заказывают блюда из ресторанов. Услуга доставки еды позволяет избегать общественных мест и минимизировать контакты с людьми. В сервисе Bolt Food доставка осуществляется бесконтактным способом. Это решение особо актуально во время пандемии COVID-19.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если у пользователя уже установлено приложение Bolt, то сохраненная информация будет перенесена из него автоматически. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн. Сначала необходимо выбрать ресторан и любимые блюда, а также указать место, где курьер оставит пакет с едой. После оплаты можно будет отслеживать выполнение заказа в режиме реального времени и наблюдать за прибытием курьера в приложении. Пользователь сможет забрать пакет в заранее условленном месте.

В период запуска услуга Bolt Food будет бесплатной: пользователь оплачивает только стоимость заказанных блюд. При этом в приложении будет доступна скидка 30% на еду из ресторанов-партнеров. В настоящее время к платформе в Днепре присоединилось уже более 100 заведений, среди которых KFC, «Пузата Хата» и другие.

«Днепр — один из крупнейших промышленных центров Украины, потенциал которого привлекает как туристов, так и представителей бизнеса. Именно поэтому среди жителей и гостей этого города популярны удобные и доступные онлайн-сервисы. Мы уверены, что в скором времени услуга быстрой доставки еды Bolt Food в Днепре станет такой же востребованной, как и в других украинских городах, где был ранее запущен наш сервис», — комментирует региональный менеджер Bolt Food в Украине Игорь Шрамко.

Услуга Bolt Food впервые появилась в Киеве в октябре 2020 года. Этим летом сервис доставки еды стал активен в Харькове. Днепр — третий по счету украинский город на карте Bolt Food.