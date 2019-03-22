Bolt планирует запустить новую услугу - доставку еды

Ведущая европейская транспортная платформа Bolt объявила о том, что планирует запустить услугу доставки еды на всех ключевых рынках Европы и Африки.
Маркус Виллиг, CEO и со-основатель Bolt:
«Bolt ― клиентоориентированная компания. Примером этого является ее эффективный подход к работе, что позволяет предлагать лучшие цены для пассажиров и самую низкую комиссию для водителей в этой отрасли. Благодаря этому мы стали платформой, которая развивается быстрее всех в мире при наименьших затратах.
Теперь мы организовываем доставку еды, применяя при этом точно такой же подход. У нас есть возможность объединить наработанные технологии, методы работы и опыт сотен тысяч водителей для того, чтобы создать лучший сервис доставки еды для миллионов людей в Европе и Африке, которые ежедневно пользуются услугами Bolt».
Недавно состоялся ребрендинг платформы: название Taxify изменилось на Bolt. Изменение бренда отражает более широкое видение компании, которая начала работать как сервис по вызову авто и мотоциклов, а со временем запустила услугу аренды самокатов и планирует расширять линейку продукции в дальнейшем.
Первый запуск услуги доставки еды состоится этим летом в Эстонии, Финляндии и Южной Африке.
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