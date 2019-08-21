Bolt запускает доставку еды в Таллинне

21 августа 2019, 10:15

Ведущая европейская платформа по вызову автомобилей Bolt запускает услугу доставки еды ― Bolt Food.

Первым городом, в котором появится этот сервис, станет Таллинн, а до конца года такая доставка будет представлена еще в нескольких городах Европы и Африки.

Евгений Кабанов, руководитель по развитию продукта Bolt: «У нас более 25 миллионов клиентов по всему миру. В последние годы спрос на доставку еды достаточно высок. Чтобы сделать такой сервис простым и удобным для пользователей, необходимо серьезно подойти к работе над базовой технологией и операциями. К счастью, у нас есть преимущество благодаря готовой инфраструктуре и опыту, который мы накопили во время работы в качестве платформы по вызову автомобилей.Сервис по вызову автомобилей Bolt организован очень эффективно, поэтому наше предложение для водителей и пассажиров ― лучшее на рынке. Подобным образом мы планируем организовать и сервис по доставке еды ― установить более низкие цены по сравнению с конкурентами и предложить наилучшие условия для курьеров. Для ресторанов главная ценность работы с Bolt Food — это лояльная база клиентов, которые уже любят наш бренд и доверяют ему».«В Украине спрос на доставку еды также достаточно высок. Мы видим большой потенциал и работаем над тем, чтобы запустить сервис по доставке еды в Украине уже в 2020 году», ― комментирует региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.До конца текущего года сервис также планируют запустить в Латвии, Литве и Южной Африке, а в 2020 году ― и на других рынках Европы и Африки. Рестораны и курьеры могут зарегистрироваться в приложении Bolt Food на странице food.bolt.euВ 2018 году Bolt стал первой платформой, которая запустила прокат электросамокатов в своем приложении. Выход Bolt на рынок доставки еды знаменует расширение платформы и предоставление клиентам дополнительных транспортных услуг.