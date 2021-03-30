Сервис Bolt Food запускает услугу самовывоза заказов и расширяет зону доставки

30 марта 2021, 9:45

Пользователи смогут самостоятельно забирать еду из ресторанов с помощью приложения Bolt Food.

Такое решение позволяет оптимизировать время современных жителей мегаполиса. Компания Bolt также расширила зону доставки в Киеве: сервис теперь доступен в районе Нивок, Виноградаря и Троещины.

«Бывают ситуации, когда планов на день слишком много. Человек постоянно передвигается по городу, корректирует маршрут и не может ждать доставку еды в определенном месте. Или, например, после тяжелого рабочего дня хочется посмотреть новый фильм и съесть любимую пиццу. При этом пиццерия находится по пути с работы домой. Поэтому забрать заказ самостоятельно может быть гораздо удобнее, чем ждать доставку», ― комментирует региональный менеджер Bolt Food в Украине Игорь Шрамко.

Как будет работать новая услуга от Bolt Food:

● При осуществлении заказа в приложении будет отображаться информация о статусе заказа и времени, когда его можно будет забрать из ресторана.

● Оплата услуги будет осуществляться через приложение Bolt Food.

● При выборе опции самовывоза не будет ограничений по минимальной стоимости заказа.

● Если ресторан предлагает скидки на свое меню, то они будут применяться и к заказам с опцией самовывоза.

● Некоторые рестораны Киева уже предлагают услугу самовывоза заказов. Список ресторанов-партнеров постоянно увеличивается.

● Пользователь сможет увидеть, доступна ли опция самовывоза из определенного ресторана, при осуществлении заказа.

Кроме того, заказать быструю доставку еды теперь можно в районе Троещины, Виноградаря и Нивок. Общая зона доставки охватывает центральные районы Киева, Теремки, Оболонь и Петровку, а также Дарницкий (Русановку, Березняки, Лесной массив) и Днепровский (Позняки, Осокорки, Харьковский массив) районы.

«Украинцы стали массово пользоваться сервисами доставки еды не так давно, но за последний год спрос на эту услугу вырос в несколько раз. И привычка заказывать еду уже стала частью повседневной жизни. Чтобы ответить на запросы каждого потребителя, мы постоянно развиваем и улучшаем наш сервис», ― комментирует региональный менеджер Bolt Food в Украине Игорь Шрамко.

Сервис доставки еды Bolt Food был запущен в Киеве в октябре 2020 года и насчитывает уже более 600 ресторанов-партнеров.