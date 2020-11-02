2 ноября 2020, 16:15

Ведущая европейская транспортная платформа Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве. Компания уже сотрудничает с более 9000 ресторанами-партнерами. Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.

• В целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата ― производиться с помощью банковской карты.• В период запуска услуга доставки будет бесплатной. Далее её стоимость будет в среднем на 10-15% ниже, чем в других подобных сервисах.• К платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, «Пузата Хата», «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет», Meiwei, «БагатоЛосося», «Musafir», «Cinnabon», и другие.• Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн.• В период запуска доставка еды будет возможна только в центральные районы Киева. Со временем зона покрытия будет расширяться.• Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут.«Уже более 2 млн людей пользуется платформой Bolt в Украине. Именно для них мы каждый день работаем над улучшением качества и расширением спектра услуг. У нас огромный опыт в сфере заказа поездок, который стал основой для запуска Bolt Food в Киеве. Мы хотим, чтобы наш новый сервис понравился пользователям и занял лидирующее место на украинском рынке доставки еды», ― сообщает региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Заказать доставку еды в рамках новой услуги будет так же просто, как заказать поездку. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в вашем телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.

«Компания Bolt быстро реагирует на вызовы, которые диктует время. Мы позаботились о том, чтобы контакт курьеров с персоналом ресторанов и пользователями сервиса был минимальным. Это важная мера безопасности в период пандемии. Поэтому сделать заказ можно будет только с указанием конкретного места, где будет оставлен пакет с едой», ― комментирует Игорь Шрамко, региональный менеджер Bolt Food.