Сервис Bolt Food расширяет зону покрытия в Киеве

30 декабря 2020, 15:15

Bolt расширяет зону доставки еды. C 29 декабря 2020 года сервис будет доступен на левом берегу Днепра в Киеве, а также в новых районах правого берега.

Заказать любимую еду из ресторанов теперь смогут жители левобережных районов Киева — Дарницкого (Русановка, Березняки, Лесной массив) и Днепровского (Позняки, Осокорки, Харьковский массив). Зона доставки на правом берегу также расширяется и кроме центральных районов будет включать Теремки и Петровку.

Преимущества сервиса Bolt Food:

● Безопасность во время пандемии COVID-19. Доставка еды осуществляется бесконтактным способом, а оплата — с помощью безналичного расчета.

● Бесплатная доставка еды в период запуска сервиса. Пользователи услуги также смогут получить скидки от ресторанов на еду.

● Легкость использования. Чтобы пользоваться сервисом, необходимо установить приложение Bolt Food. А при заказе — указать конкретное место, где курьер может оставить пакет с едой.

● В приложении доступны меню из таких ресторанов, как KFC, Пузата хата, Тайский привет, Китайский привет, Вьетнамский привет, Meiwei, БагатоЛосося, Musafir, Cinnabon, Duck, please, и других заведений. Список ресторанов постоянно пополняется.

«Тестовый период услуги Bolt Food был очень успешным. Мы получили отличные результаты работы и расширяем зону своего покрытия. Команда Bolt будет и в дальнейшем изучать потребности пользователей, чтобы своевременно предлагать им нужные сервисы», — отметил Игорь Шрамко, региональный менеджер Bolt Food в Украине.

Напомним, что сервис доставки еды Bolt Food появился в Киеве в конце октября 2020 года. В ноябре компания запустила «зеленую» инициативу, направленную на снижение количества отходов. Компания предложила курьерам Bolt Food сдавать старые сумки любого бренда в обмен на новые сумки Bolt.

