Сервис Bolt Food был запущен во Львове

12 ноября 2021, 10:15

На карте Bolt Food появляется все больше украинских городов. Теперь сервис удобной и быстрой доставки еды из ресторанов доступен во Львове.

Пандемия COVID-19 продолжается: новая волна коронавируса набирает обороты в Украине. Начиная с 30 октября, Львов перешел в «красную зону» карантина, поэтому эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. МОЗ советует максимально минимизировать контакты с другими людьми. В свою очередь компания Bolt тщательно заботится о безопасности пользователей и продолжает запуск Bolt Food в украинских городах. Эта услуга позволяет не отказываться от вкусной еды во время карантина и заказывать блюда из ресторанов-партнеров на дом.

Доставка еды осуществляется бесконтактным способом. При оформлении заказа нужно указать конкретное место, где необходимо оставить пакет с блюдами. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн. Оплатить его можно банковской картой. В период запуска услуга Bolt Food будет бесплатной: пользователь оплачивает только стоимость заказанных блюд.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне пользователя уже установлено приложение Bolt, то сохраненные адреса будут перенесены из него автоматически.

В настоящее время с Bolt Food сотрудничает более 100 заведений питания, среди которых KFC, Celentano, Lviv Croissants, Цукор и другие. Их перечень постоянно расширяется, ведь каждый день к сервису подключаются новые рестораны. В приложении Bolt Food действует скидка 30% на все заказы блюд из заведений-партнеров.

«Во время карантина невозможно обойтись без онлайн-сервисов. На рынке доставки еды услуга Bolt Food становится всё более востребованной ― жители Киева, Харькова и Днепра уже оценили её многочисленные преимущества. Поэтому мы продолжаем экспансию сервиса и запускаем его во Львове. Это прогрессивный город, который активно поддерживает инновации», ― комментирует региональный менеджер Bolt Food в Украине Валерия Бабич.

Сервис Bolt Food был запущен в Киеве в прошлом году. Совсем недавно он появился в Харькове и Днепре. Львов стал четвертым украинским городом, где стала доступна эта услуга.