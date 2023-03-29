McDonald’s з’явився у Bolt Food

29 марта 2023, 11:15

Чизбургер, Біг Мак, картоплю фрі та інші улюблені страви з ресторанів McDonald’s уже з 29 березня 2023 року можна буде замовити в додатку Bolt Food. Час доставки їжі – протягом 30 хвилин.



Відтепер у деяких містах України, де McDonald’s уже відновив роботу, у споживачів буде можливість замовити смачне меню через додаток Bolt Food. Запуск доставки відбуватиметься поетапно. З 29 березня в Bolt Food буде представлений 21 ресторан McDonald’s у Києві та 4 ресторани – у Львові. Після закінчення тестового періоду, який необхідний для відпрацювання усіх процедур, у додатку стануть доступними решта ресторанів міста Київ та Львів. Поступово послуга доставки їжі з ресторанів McDonald’s у додатку Bolt Food розширюватиметься на інші міста України, де працює сервіс.

Доставка з ресторанів McDonald’s діятиме в радіусі 2 км. Отримати замовлення можна буде протягом 30 хвилин.«McDonald’s – це легендарний бренд, і ми дуже раді, що Україна нарешті доєдналася до переліку країн, де Bolt Food та McDonald’s успішно співпрацюють і розвивають ринок доставки. Як тут не згадати неперевершену класику з відомого кінофільму: «Гадаю, що це початок чудової дружби». У виграші будуть усі, і насамперед українські споживачі», – заявив Іван Гринчук, керівник напряму доставки їжі Bolt Food в Україні.

«Попри виклики воєнного часу, ми продовжуємо покращувати досвід клієнтів. Завдяки співпраці з новим партнером з доставки Bolt Food ми стаємо ще ближчими до наших клієнтів і надаємо їм можливість максимально зручно робити замовлення через звичний для них сервіс. Розвиток партнерств і розширення бізнесу сьогодні є дуже важливим для зміцнення української економіки та внеску в її подальше відновлення” — коментує Юлія Бадрітдінова, генеральна директорка МакДональдз в Україні, Чехії та Словаччині.

Нагадаємо, що й Bolt Food, й McDonald’s активно підтримують Україну після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Зокрема, протягом року компанія Bolt перерахувала €5 млн на гуманітарні потреби українців і ще 17 млн грн – на допомогу різним благодійним організаціям. 3,2 млн грн виторгу Bolt Food були перераховані благодійним фондам України. Крім того, доставлено 255 000 обідів для тимчасово переміщених осіб у партнерстві з Львівською міською радою та 6600 обідів – у рамках волонтерського проєкту «Герої доставки». А в категорії «Подяка волонтеру» на обіди для волонтерів було зібрано 285 240 грн та доставлено 2496 порцій їжі.



Своєю чергою McDonald’s в Україні спільно з Фундацією Дім Рональда МакДональда та за активної волонтерської участі працівників компанія підтримувала українців протягом усього минулого року й продовжує підтримувати сьогодні. Постраждалим українським сім'ям волонтери зібрали й передали більш ніж 170 тис. наборів продуктів першої необхідності, переважно у прифронтові зони та на звільнені території. Крім того, державним лікарням компанією McDonald’s передано сучасне обладнання для лікування мінно-вибухових ран і 200 вакуумних апаратів та 420 вакуумних аспіраторів для операційних. За час роботи програм уже надано допомоги на майже 100 млн грн.