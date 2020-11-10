Bolt Food принимает на переработку использованные сумки курьеров

10 ноября 2020, 13:45

Компания Bolt запустила новую «зеленую» инициативу. Платформа предлагает курьерам Bolt Food сдавать раскладные сумки любого бренда и получать взамен новые сумки Bolt Food.

Старые сумки будут отправлены на переработку.

По данным USA Today, Украина занимает девятое место среди стран, которые производят наибольшее количество отходов. Поэтому вторичная переработка вещей позволяет экономить природные ресурсы и сократить количество мусора.

Команда Bolt Food обратила внимание на то, что раскладные сумки курьеров со временем изнашиваются и просто выбрасываются. Следуя инициативе «Green Plan», в компании разработали решение для утилизации таких отходов. Теперь, если курьер зарегистрируется в Bolt Food и принесет старую сумку, то компания поменяет ее на новую сумку Bolt Food, компенсируя 75% ее стоимости.

Собранные сумки отправятся на переработку. Из них Bolt планирует делать вещи, которые можно будет использовать в быту, например, сумки-шопперы или поясные сумки из такого вторсырья.

«Новая инициатива отражает наше видение, заботу об экологии и “зеленый” подход ко всем направлениям деятельности. Мы стремимся не только уменьшить загрязнение планеты, но и способствовать формированию новых поведенческих стандартов жителей мегаполисов. Это касается и вторичной переработки вещей для дальнейшего использования», ― говорит региональный менеджер Bolt Food Игорь Шрамко.

Напомним, что в 2019 году платформа Bolt объявила о долгосрочной стратегии «Green Plan». Стратегия предполагает постепенное уменьшение экологического следа компании. Кроме того, в планах компании до конца 2020 года убрать из атмосферы больше углекислого газа, чем в нее попадает при производстве и эксплуатации электросамокатов Bolt. Так, при производстве собственных электросамокатов компания планирует придерживаться принципов устойчивого развития, а также перейти на возобновляемые источники энергии.