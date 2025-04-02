Сервіс Bolt Food тепер доступний у місті Запоріжжя

2 апреля 2025, 8:45

Bolt Food розширює географію сервісу на сході України, запускаючись у місті Запоріжжя. Зробити замовлення в додатку можна з 9 ранку до 10 вечора.



Улюблені заклади, такі як One Gogi, Пурі Чвені, Bibliotheca та десятки інших закладів харчування, уже з’явилися в додатку. На честь запуску Bolt Food пропонує знижку до — 30 % на меню для нових користувачів та безкоштовну доставку першого замовлення.

«Запоріжжя стане 34-м містом в Україні, де доступний наш сервіс, і ми не плануємо зупинятися. Ми бачимо стабільно високий попит на доставку їжі в регіонах, і наше завдання — зробити цей сервіс доступним та зручним для якомога більшої кількості українців. Для користувачів це означає простий і зрозумілий застосунок, швидку доставку, прозорі ціни та якісний сервіс.Одночасно ми будуємо партнерську екосистему, у якій ресторани можуть розвиватися разом із нами. Bolt Food — це не просто платформа для замовлень, це інструмент, який може допомогти у зростанні ресторанного бізнесу. Ми пропонуємо прозорі умови співпраці, технічну підтримку, маркетингове просування і гнучкі моделі співпраці. Для багатьох закладів ми стаємо каналом додаткового доходу без потреби будувати власну службу доставки», — говорить В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.Щоб скористатися послугою доставки, потрібно завантажити додаток Bolt Food у смартфон і зробити декілька простих кроків:обрати ресторан;ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика;вибрати адресу доставки та спосіб оплати;дочекатися кур’єра, що якнайшвидше привезе замовлення.