Сервіс Bolt Food - тепер у Черкасах

29 марта 2024, 8:45

З 28 березня жителі Черкас зможуть замовляти улюблені страви через додаток Bolt Food. На користувачів чекають -25% знижки на перше замовлення та безкоштовна доставка з усіх закладів.

Зробити замовлення в додатку можна з 09:00 ранку до 22:00 вечора.



Використовуючи передові технології та потужну мережу партнерів, Bolt Food пропонує швидку доставку їжі, даючи клієнтам різноманітний вибір ресторанів, які є на платформі. Улюблені всіма користувачами мережі, такі як Mcdonald's, KFC, Львівські круасани та десятки інших закладів харчування, уже є в додатку. Завдяки простому та зручному інтерфейсу додатку, оформлення замовлення не потребує зайвих зусиль. Щоб скористатися послугою, жителям Черкас потрібно завантажити додаток Bolt Food у смартфон і зробити декілька простих кроків: обрати ресторан; ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика; вибрати адресу доставки та спосіб оплати; дочекатися кур’єра, що якнайшвидше привезе замовлення.

Останнє дослідження глобального ринку доставки показало швидкі темпи розвитку. Це доводять показники: світовий ринок онлайн-сервісів доставки їжі зазнав значного зростання, досягнувши $143,05 млрд у 2023 році і, за прогнозами, зросте до $159,46 млрд у 2024 році, а середньорічний темп зростання становитиме 11,5%. Таке збільшення пояснюється такими факторами, як стійке економічне зростання на ринках, що розвиваються, посилення проникнення інтернету та збільшення доступності мобільних пристроїв. Крім того, очікується, що ринок продовжить висхідну траєкторію і досягне $178,4 млрд до 2028 року завдяки технологічному прогресу, зростаючій кількості робочої сили та урядовим ініціативам.