Сервіс оренди електросамокатів Bolt з’явився у місті Рівне

4 сентября 2023, 15:15

Мешканці Рівного тепер зможуть скористатися більш екологічним та ефективним способом пересування містом, оскільки Bolt запускає сервіс оренди електросамокатів.

Це важливий крок у трансформації системи міського транспорту, що сприяє створенню більш сталого міського ландшафту.Щоб зробити такі поїздки більш доступними для значної кількості людей, компанія Bolt постійно розвиває сервіс прокату електросамокатів і розширює його географію. Так, з 01 вересня послуга стала активною у місті Рівне.У Рівному діятимуть наступні тарифи: вартість розблокування самокату – 9 грн, ціна за хвилину поїздки – 2.90 грн.«Ми розвиваємо сервіс прокату електросамокатів, незважаючи на непередбачуваність ситуації та інші виклики, пов’язані з воєнним часом. Електросамокати стали символом мобільності та свободи пересування, і для нас важливо, щоб цим зручним та екологічним видом транспорту користувалися в різних куточках України. Ми піклуємося про безпеку поїздок на електросамокатах, тому перед першою поїздкою користувач проходить відповідний інструктаж. Крім того, ми постійно впроваджуємо нові функції безпеки», – коментує Антон Мілка, керівник напряму розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні.