Bolt, Visa та Райффайзен Банк об'єднали зусилля заради допомоги українцям

15 июля 2022, 11:45

Компанія Bolt разом з Visa та Райффайзен Банком продовжують піклуватися про постраждалих під час війни.



Саме тому команди Bolt, Visa та Райффайзен Банку об'єднали зусилля для допомоги звичайним українцям, які опинилися у скрутному становищі.

З 14 липня 5% від вартості кожної поїздки на електросамокаті Bolt, яка оплачується карткою Visa від Райффайзен Банку, буде спрямовано на гуманітарні потреби українців.До того ж до кінця вересня діє знижка 30% на поїздки на електросамокатах за умови оплати карткою Visa від Райффайзен Банку."Користувачі дуже позитивно сприйняли повернення сервісу оренди електросамокатів. Ми раді, що у цей складний час можемо допомогти людям із щоденним транспортом та зробити пересування містом більш простим. Сьогодні не можна залишатися байдужими до горя і скрути людей навколо нас. Хтось потребує їжі і одягу, а хтось - ліків. Ми вже запустили декілька акцій і кожного дня думаємо над тим, що ще ми можемо зробити для людей. Тепер разом з Visa та Райффайзен Банком ми направлятимемо частину коштів від кожної поїздки на електросамокатах Bolt на закупку необхідних речей і гуманітарної допомоги українцям", — коментує Сергій Костя, директор з маркетингу компанії Bolt в країнах СНД та Східної Європи."З початку російського військового вторгнення в Україну, Visa спрямовує зусилля, аби забезпечити надійність та безперебійність роботи фінансового сектору і цифрових платежів, та сприяти підтримці української економіки і суспільства. Від прямої фінансової допомоги, відновлення МСБ, до підтримки державних заходів, що фокусуються на економічному відновленню країни. Ми також адаптували наші маркетингові активності, які втілюємо з банками та партнерами, аби генерувати додаткові ресурси на гуманітарну допомогу Україні при оплаті сервісів чи товарів картками Visa. І наша співпраця з Райфом та Bolt є гарним прикладом такого підходу", — зазначила Вікторія Шапронь, голова департаменту маркетингу Visa в 17 країнах."Допомагати можна просто, не відриваючись від своїх щоденних справ. Зараз ваша звична поїздка містом на самокаті – це не лише про свободу пересування. А й можливість отримати приємну знижку для себе та підтримати інших. Тим більше стати клієнтом Райфу можна в кілька кліків, відкривши віртуальну картку Visa", — зазначила Юлія Пузирьова, директор департаменту маркетингу Райффайзен Банку.