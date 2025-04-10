Bolt та Visa запускають нову хвилю благодійної кампанії

10 апреля 2025, 11:45

Що може бути звичніше, ніж поїздка з вокзалу додому? А тепер у неї знову з’явився особливий сенс. Bolt та Visa запускають другу хвилю благодійної кампанії — «Донатний виклик 2.0: Донатна валіза».

Механіка залишилася незмінною: за кожну поїздку з вокзалу до будь-якого району Києва, Львова чи Дніпра, оплаченою карткою Visa, Bolt автоматично передає 10 гривень на підтримку фонду «Повернись Живим». Чим більше поїздок — тим більше донатів.



Новий символ кампанії — “донатна валіза”, яка віртуально “пакується” кожною поїздкою. Валіза — невіддільна частина кожної подорожі чи переїзду. Ми пакуємо в неї речі, свої очікування, плани, надії. Частинку себе. У цьому символі — щось дуже особисте і водночас спільне для мільйонів українців.



Поки ти складаєш свою реальну валізу у багажник авто Bolt, разом із кожною поїздкою Bolt з Visa наповнюють ще одну — донатну. Це валіза, яка попрямує до тих, хто потребує нашої підтримки. І кожна поїздка — це як нова річ у цьому багажі допомоги.



“Ми побачили, наскільки ефективною може бути проста ідея — зробити звичайну поїздку способом допомогти. Люди не завжди мають змогу робити великі пожертви, але коли добрі справи стають частиною повсякденності — це змінює правила гри. Перша кампанія довела, що українці готові об’єднуватися навколо спільної мети навіть у найбуденніших моментах. Тому ми вирішили не просто повторити цей досвід, а вдосконалити його. Донатна валіза — це про спільну відповідальність, про те, як кожна поїздка допомагає наповнити умовну “валізу підтримки” для тих, хто цього потребує. Ідея проста, але щира: їдеш додому — допомагаєш країні. І разом ми точно зможемо ще більше”, — коментує Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи та Азії.