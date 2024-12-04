Bolt підбиває підсумки 2024 року: найважливіші новини та статистика

4 декабря 2024, 12:15

Незважаючи на всім зрозумілі виклики й ризики, 2024 рік для компанії Bolt став роком активної підтримки українського суспільства, впровадження інновацій та динамічного розвитку всіх напрямів – замовлення поїздок, оренди самокатів та доставки їжі.



Компанія Bolt розуміє критичну важливість мобільності для українців і продовжує активно розвивати свої сервіси попри повномасштабну війну, яка триває з лютого 2022 року. Сервіси Bolt в Україні наразі налічують сотні тисяч активних водіїв та десятки тисяч кур’єрів і доступні у 39 містах.

Bolt RidesBolt у 2024 році відкрив нову категорію ліцензованих авто, які можуть користуватися смугами для громадського транспорту й оминати затори. Найбільше це нововведення під назвою «Express» оцінили пасажири в Києві, який входить до топ-3 столиць світу за рівнем заторів на дорогах.Найдовша автомобільна поїздка у 2024 році становила 964 км, за неї пасажир заплатив 19 100 грн.Найактивніший користувач сервісу здійснив 1188 поїздок, а це більше ніж три поїздки щодня.Найпопулярнішим пунктом висадки та посадки пасажирів є Центральний залізничний вокзал у Києві.Найчастіше поїздки замовляють з 19 до 20 години. Середні чайові у 2024 році становили близько 30 грн.Переважна більшість водіїв – чоловіки, але у 2024 році кількість активних жінок-водійок на платформі зросла вдвічі. А Ужгород є містом з найбільшим відсотком водійок.Bolt FoodСервіс доставки їжі Bolt Food з початку 2024 року розширив свою географію в Україні майже вчетверо: з 6 до 26 міст. До Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова та Вінниці у 2024 році додалися Бориспіль, Бровари, Буча, Житомир, Івано-Франківськ, Ірпінь, Кременчук, Кривий Ріг, Луцьк, Павлоград, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Мукачево, Біла Церква та Ужгород.Bolt Food та відомий український ресторатор Міша Кацурін об’єдналися, щоб допомогти користувачам обрати найкращі ресторани з найсмачнішими стравами в кожному місті, де доступний цей сервіс. Відтепер у застосунку Bolt Food з’явилася категорія «Кацурін рекомендує». Цей розділ дозволяє користувачам легко знаходити найсмачніші страви, що вже отримали високу оцінку від відомого ресторатора.Втім, уже третій рік поспіль найпопулярнішою стравою, яку замовляли через Bolt Food, залишаються бургери. Їх у 2024-му замовляли більше 2 мільйонів разів! До топ-5 страв, які замовляють найчастіше, також входять піца, суші, шаурма та паста.Рестораном з найбільшою кількістю замовлень за підсумками року став McDonald’s.Найдорожче протягом 2024 року замовлення коштувало 19 742 грн, а найбільше важило 25 кг.Рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 610 разів (це 13,5 замовлень на тиждень). А найщедрішим – користувач, який сумарно залишив протягом року 23 190 грн чайових.Серед кур’єрів також є свої рекордсмени. Так, за 10 повних місяців один з курʼєрів Bolt Food доставив 6773 замовлення – це більше ніж 22 замовлення на день, а в жовтні інший кур’єр проїхав дистанцію, еквівалентну відстані від Києва до Мадрида, доставляючи замовлення по місту.Bolt ScootersУ 2024 році Bolt розширив географію цього сервісу, запустивши сезон електросамокатів у 14 українських містах. Згідно з дослідженням Bolt майже половина клієнтів компанії регулярно використовують сервіс оренди електросамокатів.Найпопулярніша локація старту поїздки на самокаті – ТРЦ «Форум» у місті Львові, а закінчення – станція метро Політехнічний інститут у Києві. Втім райдер з найбільшою кількістю поїздок був зафіксований у місті Івано-Франківськ – на його рахунку 857 поїздок. А найдовшою поїздкою – на відстань 28,3 км – може похизуватися Одеса.«Ми залишаємося вірними нашій місії та щодня працюємо над тим, щоб робити українські міста зручнішими для всіх, незважаючи на обставини. Завдяки підтримці наших користувачів ми робимо міста України місцем, де дійсно комфортно жити, і щодня знайомимо українців з перевагами сервісів спільного користування, які є невід’ємною частиною майбутнього в Україні», – зазначив Сергій Павлик, керівник напряму райдхейлінгу компанії Bolt в Україні.