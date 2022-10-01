Чому варто придбати та використовувати іонізатори повітря восени?

1 октября 2022, 13:52

Незважаючи на те, що осінь – це чи не найчарівніша пора року, разом з тим – вона ще й одна з найбільш стресових для організму. Восени знижується якість повітря, особливо у великих містах, опір організму атакам вірусів і бактерій, підвищується вологість, що досить часто веде до появи плісняви, а неприємні запахи з вулиць великих міст, що частково поглиналися деревами та кущами тепер відчутні значно сильніше.

Чудовим засобом боротьби зі всіма цими неприємностями стане наш іонізатор UFO ACC-101. Він оснащений багаторівневими системами фільтрації, які дозволяють знищувати шкідливі бактерії, мікроорганізми та частинки пилу або диму.

фільтр грубого очищення - затримує відносно великі частки - пилу, шерсть тварин та ін.;

фільтр попереднього очищення – затримує пил;

фільтр «HEPA» - ефективністю 99,97% затримує дрібні частинки до 0,3 мікрона (1/300 діаметра людського волосся) ефективно відфільтровує алергени - квітковий пилок, дрібний пил,мікроорганізми, пилових кліщів;

вугільний фільтр – затримує молекули шкідливих газів, таких як формальдегіди, аміак.Нейтралізує неприємні запахи, тютюновий дим;

фільтр TIO2 - у комплексі з УФ-фільтром працює фільтр із оксиду титану. Під впливом УФ променів оксиді титану проходить фотокаталітична оксидація - на поверхні фільтра формуються гідроксил-радикали, що знищують шкідливі органічні сполуки,бактерії, віруси та інші мікроорганізми. (Миття миючим засобом, заміни не потребує );

УФ-фільтр –стерилізація повітря за допомогою ультрафіолетових променів довжиною хвилі 253,7 нм. Ці промені руйнують структуру ДНК бактерій, вірусів, грибків які у повітрі. Одночасно УФ-фільтр перешкоджає розмноженню бактерій у сусідньому НЕРА-фільтрі. Цей фільтр не потребує догляду, ресурс роботи 8000 годин.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



Більше новин від UFO - https://www.facebook.com/ufocompany та https://www.instagram.com/ufo_ukraine.