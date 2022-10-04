Чому власники кафе з літніми верандами віддають перевагу обігрівачам UFO

4 октября 2022, 21:51

Доведено навіть восени відвідувачі кафе дуже полюбляють просторі літні веранди. Але одне діло - приємні літні температури повітря, зовсім інше - осінні температурні качелі.

Тому власники таких веранд вдаються до різних шляхів "утеплення" їх. Найбільш популярний метод - використання ІЧ обігрівачів. Чому саме їх? Наші відповіді нижче:

швидкість нагрівання,

можливість зонального обігріву і як наслідок, економії електроенергії;

відсутність відчуття сухого повітря;

відчуття комфорту від світла, що нагадує сонце.

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