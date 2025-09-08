ГлавнаяНовости
8 сентября 2025, 13:15

Лікарі прогнозують сплеск COVID-19 в Україні вже у жовтні

Експерти зауважують, що коронавірус усе більше проявляє сезонність, подібно до грипу, тож восени варто очікувати зростання кількості випадків хвороби.


