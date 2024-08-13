13 августа 2024, 15:45

В "Резерв+" додадуть функцію онлайн-рекрутингу, е-повісток не буде, — Міноборони

Вже восени люди зможуть за допомогою смартфона долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генштаб.


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