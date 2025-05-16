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16 мая 2025, 0:20

OPPO презентувала ініціативу “Agentic AI” на Google Cloud Next 2025

На заході Google Cloud Next 2025 компанія OPPO окреслила свою стратегічну візію розвитку Agentic AI (Агентний ШІ), підтвердивши свій намір бути лідером у сфері ШI-досвіду завдяки власним розробкам та тісній співпраці з Google.

«У центрі уваги OPPO завжди був користувач, і наша мета чітка: очолювати інновації у сфері ШI та забезпечувати найкращий користувацький досвід», — зазначив Джейсон Ляо, президент дослідницького інституту OPPO. — «Ми постійно вдосконалюємо ШI-технології завдяки стратегічним партнерствам, зокрема з Google Cloud, аби надати користувачам OPPO розширені можливості Agentic AI».

У межах заходу OPPO представила AI Search (ШІ Пошук) — потужний системний інструмент на основі штучного інтелекту, створений у співпраці з Google Cloud. Він дозволяє користувачам ефективно здійснювати пошук і отримання інформації з мультимодальних документів за допомогою природної мови. Компанія також продемонструвала значні досягнення у сферах ШI-продуктивності, креативності та обробки зображень.

OPPO вже працює над наступним етапом розвитку Agentic AI, зосереджуючи увагу на створенні персоналізованого й інтелектуального користувацького досвіду.

Один з ключових напрямків — розробка нової системи знань про користувача, яка стане централізованим сховищем даних і допоможе подолати фрагментацію інформації на мобільних пристроях. Система зможе навчатися на основі дій, вподобань, даних та спогадів користувача, забезпечуючи максимально персоналізований ШI-досвід та наближаючи реалізацію майбутнього з інтелектуальними, ШI-керованими операційними системами.
 
На початку цього року OPPO анонсувала своє новітнє досягнення у сфері безпеки штучного інтелекту — AI Private Computing Cloud (PCC або Приватна хмара обчислень ШІ). Ця платформа використовує технологію Confidential Computing від Google Cloud, забезпечуючи захищене та ізольоване середовище з наскрізним шифруванням для конфіденційної обробки ШI-даних.

OPPO продовжує активно співпрацювати з провідними партнерами, такими як Google Cloud, задля прискорення розвитку й впровадження ШI-технологій. До кінця 2025 року компанія прагне надати можливість майже 100 мільйонам користувачів по всьому світу відчути трансформаційний потенціал OPPO ШI.
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