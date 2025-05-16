OPPO презентувала ініціативу “Agentic AI” на Google Cloud Next 2025

16 мая 2025, 0:20

На заході Google Cloud Next 2025 компанія OPPO окреслила свою стратегічну візію розвитку Agentic AI (Агентний ШІ), підтвердивши свій намір бути лідером у сфері ШI-досвіду завдяки власним розробкам та тісній співпраці з Google.

«У центрі уваги OPPO завжди був користувач, і наша мета чітка: очолювати інновації у сфері ШI та забезпечувати найкращий користувацький досвід», — зазначив Джейсон Ляо, президент дослідницького інституту OPPO. — «Ми постійно вдосконалюємо ШI-технології завдяки стратегічним партнерствам, зокрема з Google Cloud, аби надати користувачам OPPO розширені можливості Agentic AI».

У межах заходу OPPO представила AI Search (ШІ Пошук) — потужний системний інструмент на основі штучного інтелекту, створений у співпраці з Google Cloud. Він дозволяє користувачам ефективно здійснювати пошук і отримання інформації з мультимодальних документів за допомогою природної мови. Компанія також продемонструвала значні досягнення у сферах ШI-продуктивності, креативності та обробки зображень.

OPPO вже працює над наступним етапом розвитку Agentic AI, зосереджуючи увагу на створенні персоналізованого й інтелектуального користувацького досвіду.

Один з ключових напрямків — розробка нової системи знань про користувача, яка стане централізованим сховищем даних і допоможе подолати фрагментацію інформації на мобільних пристроях. Система зможе навчатися на основі дій, вподобань, даних та спогадів користувача, забезпечуючи максимально персоналізований ШI-досвід та наближаючи реалізацію майбутнього з інтелектуальними, ШI-керованими операційними системами.



На початку цього року OPPO анонсувала своє новітнє досягнення у сфері безпеки штучного інтелекту — AI Private Computing Cloud (PCC або Приватна хмара обчислень ШІ). Ця платформа використовує технологію Confidential Computing від Google Cloud, забезпечуючи захищене та ізольоване середовище з наскрізним шифруванням для конфіденційної обробки ШI-даних.

OPPO продовжує активно співпрацювати з провідними партнерами, такими як Google Cloud, задля прискорення розвитку й впровадження ШI-технологій. До кінця 2025 року компанія прагне надати можливість майже 100 мільйонам користувачів по всьому світу відчути трансформаційний потенціал OPPO ШI.