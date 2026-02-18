OPPO та Google Cloud поглиблюють партнерство

18 февраля 2026, 13:45

На нещодавньому Google Cloud Export Summit у Пекіні OPPO окреслила стратегічну дорожню карту, реалізовану завдяки співпраці з Google Cloud, зосереджену на «Симбіозі пам’яті» та «Захисті конфіденційності», щоб спрямувати індустрію до нативного та повністю інтелектуального майбутнього.

«Сутність ШІ — у розумінні користувача. Разом із Google Cloud ми формуємо OPPO ШІ як по-справжньому персоналізованого інтелектуального компаньйона — такого, що розуміє, передбачає та служить користувачам потужно й водночас інтуїтивно», — зазначив Хаонань Лу, керівник напрямку алгоритмів великих моделей OPPO. Він підкреслив, що змістовний AIOS виходить за межі окремих функцій і має фундаментально адаптуватися до індивідуальних потреб, виступаючи надійним і глибоко персоналізованим інтелектуальним компаньйоном.

Попри зростання кількості ШІ-функцій на мобільних пристроях, користувачі й досі стикаються з трьома основними викликами: збереженням, пошуком і передбаченням інформації. OPPO вирішує їх за допомогою AIOS нового покоління, інтегруючи пам’ять як базовий рівень системи.

Для покращення збереження інформації OPPO глобально представила ШІ Інтелектуальний простір (AI Mind Space), який виконує роль «другого мозку» системи та впорядковує дані з тексту, зображень і голосових взаємодій.

Побудований на базі Google Gemini, ШІ Інтелектуальний простір покликаний надавати персоналізовані відповіді з використанням спогадів, збережених на пристроях OPPO. Для підвищення ефективності пошуку інформації OPPO та Google Cloud також удосконалили ШІ Пошук, поліпшивши розуміння природної мови, що дає змогу користувачам безперешкодно шукати дані між застосунками, використовуючи повсякденну мову.

Для передбачення потреб користувачів ШІ Пропозиції (AI Suggest) поєднує контекст у реальному часі безпосередньо на пристрої з даними пам’яті, формуючи динамічний профіль користувача та забезпечуючи проактивні й своєчасні рекомендації.

Ці три функції взаємопов’язані через комплексні механізми конфіденційності та сховище пам’яті ШІ Інтелектуальний простір. ШІ Пошук використовує збережені дані для персоналізованого локального пошуку в пам’яті, тоді як ШІ Пропозиції генерує точні рекомендації на основі поведінки користувача та характеристик його пам’яті, гарантуючи безпеку й конфіденційність даних.



Оскільки ШІ стає невід’ємною частиною повсякденного життя, захист даних залишається критично важливим для довіри користувачів. Щоб поєднати хмарні обчислювальні потужності з конфіденційністю, OPPO представила архітектуру Private Computing Cloud (PCC) — безпечне хмарне розширення AIOS. PCC — це глобально розподілена система спільної роботи «від пристрою до хмари», яка глибоко використовує технології Confidential Computing від Google Cloud, забезпечуючи можливість обробки даних без їхньої видимості.

Технології реалізують свою справжню цінність завдяки масовому впровадженню. Стратегія ШІ OPPO ґрунтується на трьох напрямах — Нове обчислення, Нове сприйняття та Нова екосистема, — які підтримуються трьома технічними опорами: обчисленнями на пристрої, рушієм симбіозу пам’яті PersonaX та фреймворком Agent Matrix. Через відкрите співробітництво OPPO просуває сумісність «агент-до-агента» між різними екосистемами. Співпраця з Google Cloud є яскравим прикладом цього підходу, об’єднуючи розробників у всьому світі для подолання бар’єрів між застосунками та створення безшовної інтелектуальної мережі сервісів для різних сценаріїв використання.

Разом OPPO та Google Cloud прагнуть побудувати інфраструктуру, орієнтовану на конфіденційність і засновану на довірі користувачів, а також розвивати відкриту екосистему з метою створення глибоко персоналізованого AIOS.