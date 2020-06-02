OPPO объявила о скидках на новые смартфоны А серии

2 июня 2020, 10:15

OPPO AED Украина объявили о суперцене на смартфоны OPPO А31 в период с 1 по 14 июня 2020 года.Теперь во всех торговых сетях, где официально представлены смартфоны OPPO, можно сделать покупку по выгодным ценам. В акции принимают участие OPPO A31 Белая Фантазия, OPPO А31 Мистический Черный, OPPO А31 Озерный Зеленый.

OPPO А31 — безграничные возможности фото и видео по разумной цене

Смартфон с 12-ти нанометровым процессором MediaTek Helio P35, оборудован 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. OPPO A31 также оснащен тройной камерой с отдельным 2МП макромодулем, что позволяет увеличивать даже мельчайшие детали и создавать потрясающие снимки. Устройство имеет 6.5-дюймовый экран с функцией фильтрации вредного синего света. Кроме того, OPPO A31 может похвастаться мощным аккумулятором 4230 мАч, который позволяет смотреть HD-видео онлайн до 14 часов или играть в игры до 7 часов.



Старая цена 4499 грн → Акционная цена 3999 грн



Смартфон ОPPO А31 — яркий представитель новой A серии смартфонов ОPPO. Эта серия была создана для молодых пользователей с активной жизненной позицией. Слоган серии — навстречу приключениям — полностью резонирует с характером молодежи, которая отрицает любые границы. Смартфон для них — гораздо больше, чем средство связи. Они исследуют жизнь через пиксели экрана, через звук динамиков и возможности камеры. Новая А серия смартфонов OPPO предоставляет им возможность окунуться в увлекательный виртуальный мир и почувствовать особый вкус мира реального.



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