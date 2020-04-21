OPPO устроила распродажу смартфонов

OPPO установили суперцены на некоторые модели смартфонов на период с 10 по 26 апреля.
Теперь во всех торговых сетях, где официально представлены смартфоны OPPO, можно сделать покупку по выгодной цене. В акции участвуют следующие модели: Орро A9 2020, Орро Reno2 Z и Орро Reno2.
OPPO A9 2020: качественные снимки, впечатляющая автономность
Старая цена 6 499 грн → Новая цена 5 999 грн
• Ультраширокоугольная камера на 48 Мп с четырьмя объективами и режимом Ultra Night 2.0
• Аккумулятор повышенной емкости (5000 мАч) с функцией обратной зарядки
• Двойные стерео динамики с технологией Dolby Atmos®
• Процессор Snapdragon 665 с режимом Game Boost 2.0
• Экран диагональю 6,5 дюймов
Смартфон OPPO A92020
OPPO Reno2: ZOOMируй мечту
Старая цена 15 999 грн → Новая цена 14 999 грн
• 48Мп ультрачеткая основная камера
• 8Мп широкоугольный модуль
• 13Мп выдвижная фронтальная камера «Плавник акулы»
• 2Мп монообъектив.
• Мощный аккумулятор на 4000 мАч
• Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0
• Сенсорный экран Multi-touch
• Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца
Смартфон ОPPO Reno2
OPPO Reno2 Z: Поймай воображение
Старая цена 11 999 грн → Новая цена 9 999 грн
• 48Мп ультрачеткая основная камера с четырьмя объективами и новым ультраночным режимом
• Мощный аккумулятор 4000 мАч,
• Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0
• Сенсорный экран Multi-touch,
• Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца
Смартфон ОPPO Reno2 Z
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