21 апреля 2020, 9:45

OPPO устроила распродажу смартфонов

OPPO установили суперцены на некоторые модели смартфонов на период с 10 по 26 апреля.

Теперь во всех торговых сетях, где официально представлены смартфоны OPPO, можно сделать покупку по выгодной цене. В акции участвуют следующие модели: Орро A9 2020, Орро Reno2 Z и Орро Reno2.

OPPO A9 2020: качественные снимки, впечатляющая автономность

Старая цена 6 499 грн → Новая цена 5 999 грн

•    Ультраширокоугольная камера на 48 Мп с четырьмя объективами и режимом Ultra Night 2.0
•    Аккумулятор повышенной емкости (5000 мАч) с функцией обратной зарядки
•    Двойные стерео динамики с технологией Dolby Atmos®
•    Процессор Snapdragon 665 с режимом Game Boost 2.0
•    Экран диагональю 6,5 дюймов

Смартфон OPPO A92020

OPPO Reno2: ZOOMируй мечту

Старая цена 15 999 грн → Новая цена 14 999 грн
•      48Мп ультрачеткая основная камера
•      8Мп широкоугольный модуль
•      13Мп выдвижная фронтальная камера «Плавник акулы»
•    2Мп монообъектив.
•    Мощный аккумулятор на 4000 мАч
•    Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0
•    Сенсорный экран Multi-touch
•     Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца
                                    
Смартфон ОPPO Reno2

OPPO Reno2 Z: Поймай воображение
Старая цена 11 999 грн → Новая цена 9 999 грн
•    48Мп ультрачеткая основная камера с четырьмя объективами и новым ультраночным режимом
•    Мощный аккумулятор 4000 мАч,
•    Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0
•    Сенсорный экран Multi-touch,
•    Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца
 
Смартфон ОPPO Reno2 Z

Акция от OPPO — прекрасная возможность получить крутой гаджет по приятной цене. Ищите акционные предложения в сетях Comfy, Eldorado, Фокстрот, на Розетке и других.

 


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