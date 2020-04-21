OPPO устроила распродажу смартфонов

21 апреля 2020, 9:45

OPPO установили суперцены на некоторые модели смартфонов на период с 10 по 26 апреля.



Теперь во всех торговых сетях, где официально представлены смартфоны OPPO, можно сделать покупку по выгодной цене. В акции участвуют следующие модели: Орро A9 2020, Орро Reno2 Z и Орро Reno2.



OPPO A9 2020: качественные снимки, впечатляющая автономность



Старая цена 6 499 грн → Новая цена 5 999 грн



• Ультраширокоугольная камера на 48 Мп с четырьмя объективами и режимом Ultra Night 2.0

• Аккумулятор повышенной емкости (5000 мАч) с функцией обратной зарядки

• Двойные стерео динамики с технологией Dolby Atmos®

• Процессор Snapdragon 665 с режимом Game Boost 2.0

• Экран диагональю 6,5 дюймов



Смартфон OPPO A92020



OPPO Reno2: ZOOMируй мечту



Старая цена 15 999 грн → Новая цена 14 999 грн

• 48Мп ультрачеткая основная камера

• 8Мп широкоугольный модуль

• 13Мп выдвижная фронтальная камера «Плавник акулы»

• 2Мп монообъектив.

• Мощный аккумулятор на 4000 мАч

• Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0

• Сенсорный экран Multi-touch

• Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца



Смартфон ОPPO Reno2



OPPO Reno2 Z: Поймай воображение

Старая цена 11 999 грн → Новая цена 9 999 грн

• 48Мп ультрачеткая основная камера с четырьмя объективами и новым ультраночным режимом

• Мощный аккумулятор 4000 мАч,

• Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0

• Сенсорный экран Multi-touch,

• Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца



Смартфон ОPPO Reno2 Z

Акция от OPPO — прекрасная возможность получить крутой гаджет по приятной цене. Ищите акционные предложения в сетях Comfy, Eldorado, Фокстрот, на Розетке и других.