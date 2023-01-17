ОРРО представила витривалий OPPO A17k з можливістю збільшення ОЗУ

17 января 2023, 13:45

OPPO представляє нову модель лінійки смартфонів A серії — OPPO A17k з елегантним дизайном та довготривалим акумулятором ємністю 5000 мАг.



ОРРО A17k має ультратонкий стильний дизайн та важить приблизно 189 г. Новий смартфон завтовшки трохи більше 8 мм та доступний у двох кольорах Navy Blue (синій) та Blue (блакитний). Смартфон у синій версії має динамічний V-подібний візерунок на задній панелі, який робить телефон більш стійким до відбитків пальців.



ОРРО A17k оснащений 6.56 дюймовим HD дисплеєм зі співвідношенням екрану до корпусу 89,8% та частотою оновлення 60 Гц. Екран забезпечує комфорт очей протягом усього дня та яскравість до 600 ніт вдень і до 2 ніт вночі.

OPPO A17k оснащений 8 МП основною камерою та 5 МП фронтальною камерою для чітких знімків навіть із 5-кратним цифровим зумом.Завдяки сучасному апаратному забезпеченню OPPO A17k може похизуватися вражаючими функціями обробки зображень. До них належать 360° Fill Light, Portrait Retooching, HDR та інші функції, які дозволяють користувачам робити чіткі селфі в умовах слабкого або контрового освітлення.OPPO A17k оснащений витривалим акумулятором ємністю 5000 мАг, який може забезпечити 20 годин телефонних дзвінків або 27 годин безперервного прослуховування музики за умов повного заряду. Більше того, ОРРО A17k також має функції енергосбереження, як-от:

Супер нічний режим очікування: Цей алгоритм вивчає ваш режим сну та зменшує споживання електроенергії, обмежуючи джерело живлення в певні періоди. За ніч рівень заряду акумулятора впаде лише на 2-3%.

Оптимізована нічна зарядка: Ця функція планує сегментований план заряджання акумулятора в нічний час, щоб підтримувати заряд акумулятора телефону та не перенавантажувати його.

Суперенергозберігаючий режим: Коли рівень заряду батареї впаде до 10%, з’явиться системний запит, який допоможе максимально продовжити строк роботи смартфона.

Завдяки мобільній платформі MediaTek Helio G35 OPPO A17k забезпечує ефективну продуктивність із тактовою частотою процесора до 2,3 ГГц. Об’єм оперативної пам’яті телефону можна легко збільшити до 7 ГБ, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та таким чином запозичивши до 4 ГБ невикористаної ПЗУ. Це дозволить пристрою запускати кілька програм, які потребують великої кількості пам’яті, з меншою затримкою.



OPPO A17k пропонує кращий звук і більшу гучність. З оновленою аудіосистемою Dirac 3.0 ви завжди можете насолоджуватися повним спектром кристально чистого звуку. Окрім цього, OPPO A17k також пропонує режим ультрагучності, з яким вам не завжди будуть потрібні колонки.



OPPO A17k створений для зручності та ефективності завдяки OPPO ColorOS 12.1. Перекладач трьома пальцями з Google Lens може швидко перекладати текст на знімку екрана понад 100 підтримуваними мовами. FlexDrop дозволяє користувачам тримати додаткову програму відкритою в маленькому спливаючому вікні, забезпечуючи ефективнішу багатозадачність під час перемикання між програмами. ColorOS 12.1 також містить інші функції безпеки, такі як п’ятиступеневе керування доступом і захист фотоінформації, щоб допомогти захистити конфіденційну інформацію.