В Україні представлено новий OPPO A17 з 50-мегапіксельною камерою

16 ноября 2022, 9:45

OPPO представляє найновіше доповнення до лінійки смартфонів A серії — OPPO A17, оснащений 50-мегапіксельною камерою та довготривалим акумулятором ємністю 5000 мАг.



A17 успадкував ультратонкий ретро-дизайн OPPO. Смартфон важить приблизно 189 г і завтовшки 8,29 мм. OPPO A17 доступний у двох кольорах, синій і чорний. Задня панель виготовлена за допомогою технології композитної обробки, що робить телефон схожим на натуральну шкіру на дотик.

OPPO A17 має 50-мегапіксельну основну камеру та 5-мегапіксельну фронтальну камеру, які здатні створювати приголомшливі фотографії з максимальною чіткістю та можуть робити до 20 безперервних знімків із 5-кратним цифровим зумом.Завдяки сучасному апаратному забезпеченню OPPO A17 може похизуватися вражаючими функціями обробки зображень. До них належать 360° Fill Light, Portrait Retooching, HDR та інші функції, які дозволяють користувачам робити чіткі селфі в умовах слабкого або контрового освітлення.OPPO A17 оснащений довготривалим акумулятором ємністю 5000 мАг, яка може забезпечити 20 годин телефонних дзвінків або 20 годин середнього часу перегляду відео на YouTube за умов повного заряду. Для тих, хто використовує свій телефон протягом тривалого періоду часу, але не має можливості зарядити його протягом дня, увімкнеться режим суперенергозбереження.Більше того, ОРРО A17 також оснащений функцією Super Nighttime Standby, яка використовує можливості штучного інтелекту для вивчення режиму сну користувачів і зниження енергоспоживання, контролюючи використання батареї в межах лише 2-3% від загальної ємності протягом ночі.Завдяки мобільній платформі MediaTek Helio G35 OPPO A17 забезпечує ефективну продуктивність із тактовою частотою процесора до 2,3 ГГц. Об’єм оперативної пам’яті телефону можна легко збільшити, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та таким чином запозичивши до 4 ГБ невикористаної ПЗУ. Це дозволить пристрою запускати кілька програм, які потребують великої кількості пам’яті, з меншою затримкою.

Кожен смартфон OPPO A17 проходить понад 130 надсуворих тестів на надійність і 320 комплексних тестів якості, щоб перевірити його стійкість до бризок, високих температур, високої вологості, мікропадінь, подряпин та інших поширених зношень.



OPPO A17 створений для зручності та ефективності завдяки OPPO ColorOS 12.1. Перекладач трьома пальцями з Google Lens може швидко перекладати текст на знімку екрана понад 100 підтримуваними мовами. FlexDrop дозволяє користувачам тримати додаткову програму відкритою в маленькому спливаючому вікні, забезпечуючи ефективнішу багатозадачність під час перемикання між програмами. ColorOS 12.1 також містить інші функції безпеки, такі як п’ятиступеневе керування доступом і захист фотоінформації, щоб допомогти захистити конфіденційну інформацію.



В Україні OPPO A17 доступний у двох кольорах - синій і чорний. OPPO A17 з 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM можна придбати зі знижкою за 5555 грн (замість рекомендованої роздрібної ціни 6999 грн) у період із 14 по 28 листопада на сайтах і в магазинах партнерів Eldoradо, Comfy, «Фокстрот», «Алло», Citrus, Rozetka тощо.