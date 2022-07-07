MikroTik XQ+BC0003-XS+ - потужний кабель для підключення 25G

7 июля 2022, 16:15

Прогресивне доповнення лінійки 100G продуктів MikroTik, що дозволяє підключити кілька 25G пристроїв до комутаторів MikroTik CRS504 або маршрутизаторів MikroTik CCR2216.

Завдяки вбудованим SFP28 модулям підключення численних пристроїв стає настільки простим, наскільки це можливо. Довжина кабелю 3 метри – ідеальна довжина, щоб підключити всі необхідні точки, зберігаючи при цьому серверну кімнату в чистоті та порядку.

Тип конектора - QSFP28 до 4 x SFP28;

Мінімальний радіус вигину - 35 мм;

Довжина кабелю - 3 м;

Пропускна здатність - 40G/4x10G, 100G/4x25;

Провід - 30 AWG;

Захисна оболонка - ПВХ;

Температура - 0°C .. +70°C.



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