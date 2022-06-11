Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM

11 июня 2022, 13:06

Новітній високопродуктивний роутер від Mikrotik - найпотужніша модель, серед маршрутизаторів з новою технологією edge CPU, для мереж промислових масштабів.

Це рішення здатне обробляти до 24 млн пакетів в секунду, і як наслідок, володіє величезною пропускної здатністю до 16Гбіт/с. Це флагман серед обладнання Mikrotik RouterBoard.

Таку безпрецедентну потужність і неперевершену продуктивність CCR1036-12G-4S-EM отримав завдяки новітньому 36 ядерному процесору Tilera Tile-Gx36, з тактовою частотою 1.2 ГГц на кожне ядро з 12-мегабайтним кешем.

Модель з індексом EM (Extended Memory) має збільшений до 16ГБ (2x8ГБ) оперативної SODIMM DDR3 512Mb пам'яті і вбудованої флеш-пам'яті для зберігання даних.

CCR1036-12G-4S-EM обладнаний дванадцятьма високошвидкісними 10/100/1000 Мбіт/с Gigabit Ethernet-портами, з автовизначенням швидкості підключення і чотирма портами SFP для забезпечення можливості підключення до високошвидкісних волоконно-оптичних каналах зв'язку. Це все, дозволяє використовувати новий маршрутизатор для втілення в життя найсміливіших мережевих проектів навіть у масштабах великих підприємств.

З додаткових можливостей, новинка обладнана одним DB9 RS232C портом для керування маршрутизатором і моніторингу мережі, кнопкою скидання/перезавантаження, портом micro-USB для розширення пам'яті для зберігання даних або організації інших сервісів, а так само сенсорним LCD-дисплеєм для швидкого доступу до статистики і контролю основних параметрів.

кількість LAN портів (RJ-45) 12

вхідний інтерфейс 10/100/1000BASE-T Ethernet, SFP

додаткові порти RS232C

підтримка транспортних протоколів PPPoE, PPTP, L2TP, IGMP

функції міжмережевого екрану демілітаризована зона (DMZ), NAT

моніторинг та конфігурування

підтримка VPN

габарити - 460х52,3х271.5 мм

вага - 2150 г

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