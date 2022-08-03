Швидкошвидкісний маршрутизатор MikroTik CCR1036-12G-4S з 36-ядерним процесором

3 августа 2022, 9:15

Флагманська модель лінійки RouterBoard CCR 1036. Індустріальний швидкошвидкісний маршрутизатор нового покоління.

Технологія центрального процесора 36 ядер! Безпрецедентна потужність та неперевершена продуктивність – Cloud Core Router (CCR1036). Вам потрібно багато мільйонів пакетів в секунду? Тоді дана модель - саме для вас.

Нове покоління процесорів

36 ядерний процесор

1,2 ГГц на ядро

12 Мбайт кеш

Висока швидкість шифрування

Найвища продуктивність

Більше 8 млн. пакетів на секунду standard forwarding

Більше 15 млн. пакетів на секунду FastPath forwarding

До 16 Гбіт/с пропускної спроможності

Порти безпосередньо пов'язані з процесором

Повний набір функцій

1U стійковий корпус

12x гігабітних портів

4x порт під SFP

Кольоровий сенсорний дисплей

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