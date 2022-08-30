MikroTik CCR1036-12G-4S

Флагманська модель лінійки RouterBoard CCR 1036. Індустріальний швидкошвидкісний маршрутизатор нового покоління.
Технологія центрального процесора 36 ядер! Безпрецедентна потужність та неперевершена продуктивність – Cloud Core Router (CCR1036). Вам потрібно багато мільйонів пакетів в секунду?
Тоді дана модель - саме для вас.
Нове покоління процесорів
36 ядерний процесор
1,2 ГГц на ядро
12 Мбайт кеш
Висока швидкість шифрування
Найвища продуктивність
-Більше 8 млн. пакетів на секунду standard forwarding
-Більше 15 млн. пакетів на секунду FastPath forwarding
До 16 Гбіт/с пропускної спроможності
Порти безпосередньо пов'язані з процесором
➡ Повний набір функцій
-1U стійковий корпус
-12x гігабітних портів
-4x порт під SFP
-Кольоровий сенсорний дисплей
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