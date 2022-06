PoE-інжектор MikroTik Gigabit PoE injector (RBGPOE)

19 июня 2022, 12:00

Адаптер для живлення будь-якого RouterBOARD через Gigabit Ethernet.



Просто підключіть джерело живлення, а потім використовувати Ethernet кабель для підключення інжектора до пристрою RouterBOARD.

- Підходить для використання з будь-якими RouterBOARD, який підтримує 9-48В PoE. 18-57V; PIN 4,5 18-57V; PIN 7,8 RETURN.

- Струм - 2А

-MTBF - приблизно 100000 годин при 25 ° C

- Вихідна напруга - 18-57 В

- Перевірена температура навколишнього середовища Від -40 ° C до 70 ° C



Більше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount/