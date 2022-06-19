PoE-інжектор MikroTik Gigabit PoE injector (RBGPOE)

Адаптер для живлення будь-якого RouterBOARD через Gigabit Ethernet.
Просто підключіть джерело живлення, а потім використовувати Ethernet кабель для підключення інжектора до пристрою RouterBOARD.
- Підходить для використання з будь-якими RouterBOARD, який підтримує 9-48В PoE. 18-57V; PIN 4,5 18-57V; PIN 7,8 RETURN.
- Струм - 2А
-MTBF - приблизно 100000 годин при 25 ° C
- Вихідна напруга - 18-57 В
- Перевірена температура навколишнього середовища Від -40 ° C до 70 ° C
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